À Richard Toll, Anta Babacar Ngom attaque Bassirou Diomaye Faye et Amadou Ba

La présidente du mouvement ARC, a lancé des attaques cinglantes contre Bassirou Diomaye Faye et Amadou Ba lors de son discours enflammé à Richard Toll ce mardi. Elle a dénoncé vigoureusement leur manque de leadership et leur incapacité à répondre aux besoins nationaux urgents. Dans ses propos, Anta Babacar n'a pas mâché ses mots concernant le choix de Diomaye comme représentant de Ousmane Sonko, soulignant les doutes quant à sa capacité à incarner les valeurs de la nouvelle génération.



Elle a appelé Diomaye à se démarquer de son mentor et à assumer ses propres responsabilités, soulignant que "Diomaye n’est pas Ousmane !".



Quant à Amadou Ba, Anta Babacar a critiqué sévèrement son bilan en tant que Premier ministre, affirmant qu'il n'a “rien fait de significatif pour le développement du pays”. Elle a souligné “le manque de confiance de son propre président de parti en lui”, remettant ainsi en question sa capacité à diriger le Sénégal.



Les déclarations sans équivoque d'Anta Babacar marquent un tournant dans la campagne présidentielle, révélant les véritables enjeux et différences entre les candidats. Les électeurs sont désormais confrontés à des choix cruciaux, guidés par les visions et les actions des candidats en lice pour l'avenir du Sénégal.