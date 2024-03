À Sédhiou, Amadou Ba cible Faye et Sonko : "Ils veulent enclaver le Sénégal avec leur monnaie locale"

Après avoir salué l'unité retrouvée des leaders, des militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakaar ( BBY), Amadou Ba, arrivé hier à Sedhiou un peu au-delà de 23h, s'est attaqué à ceux qui "veulent enclaver le Sénégal avec leur monnaie locale". '' ils veulent vivre seuls en nous éloignant des deux Guinées, de la Mauritanie et du Mali. Heureusement ils sont revenus sur leur décision et ont reconnu qu'ils se sont trompés. Un Etat, c'est du sérieux '' a-t-il lancé à l'immense foule venue des trois départements de la région.







Et de dire aux jeunes son projet de faire du ''Sénégal la locomotive de la CEDEAO, de L'UEMOA et de l'Afrique''. Pour le candidat de Benno, les compétences et l'expertise sont là comme l'illustrent à suffisance les réalisations dans ce sens à savoir le pont de Marsassoum, celui de Farafenni et tant d'autres en cours de réalisation.





Amadou Ba a aussi déclaré que "d'ici à juin 2026, il n'y aura plus un seul sénégalais qui n'ait pas accès à l'eau et à l'électricité". Il s'est également donné comme mission, d'être "le président de l'emploi des jeunes", dès les premiers jours de son installation à la magistrature suprême puisque les conditions sécuritaires, économiques et sociales sont désormais réunies.





C'est pourquoi, il a demandé aux jeunes de refuser de confier le pays à "des mains non expertes, qui veulent renégocier les contrats", "à des candidats qui sont encore au jardin d'enfants, qui n'ont pas encore achevé leur cycle préscolaire, qui mettront encore deux années à apprendre alors que le mandat actuel est de cinq ans".





"Vous avez besoin de la continuité, de l'efficacité et de l'efficience et non des candidats qui veulent installer les clivages, et la division", a-t-il martelé. Avant de se séparer de la foule, Amadou Ba a réservé une mention spéciale aux femmes qui se sont mobilisées malgré la période de ramadan. Il leur a promis des financements et des projets structurants avec l'accompagnement du secteur privé national.