[Présidentielle] À son tour, Boubacar Camara félicite Bassirou Diomaye Faye

Après plusieurs candidats, c'est au tour de Boubacar Camara Kamah de féliciter Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire au premier tour de la présidentielle de ce dimanche 24 mars 2024. Voici sa publication.













"Chers compatriotes, militants, sympathisants du Parti de la Construction et de la Solidarité PCS JENGU TABAX et membres de la Coalition Kamâh 2024,













Tout d’abord, j’adresse mes vœux de prompt rétablissement au candidat M. Mouhamed Boun Abdallah Dionne, qui n’a pas pu exercer son devoir citoyen, rappelant ainsi l'importance de la santé et du bien-être pour chacun de nous.













À l'issue de ce premier tour de l'élection présidentielle, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous les citoyens qui ont porté leur choix sur ma modeste personne porteuse du programme politique, économique et social TABAX, symbolisant un désir ardent de changement de cap et de renouveau pour notre pays. Votre soutien constant et votre foi en notre mission de rupture reflètent l'engagement, la cohérence et la constance que nous avons promus.





Dans le soutien indéfectible à ma candidature, je tiens à accorder une mention spéciale à nos alliés de la Coalition Kamâh 2024 et à l’équipe de campagne dont la solidarité a été cruciale.













Je me félicite du bon déroulement du scrutin malgré les préoccupations légitimes exprimées. C’est le lieu de souligner la belle partition du peuple sénégalais, de la justice, de la société civile, de la presse, des candidats et acteurs politiques, de l’administration électorale et de la communauté internationale qui ont rendu possible la tenue de cette élection, maintes fois incertaine. Tout ceci démontre qu’avec peu d’efforts supplémentaires, le Sénégal peut se doter d’un processus électoral consensuel et irréprochable.













Le fait le plus marquant de cette élection que révèlent les premières tendances des résultats est l’arrivée de M. Bassirou Diomaye Diakhar FAYE en tête du scrutin. À cet égard, je tiens à le féliciter très chaleureusement pour sa notable performance qui indique une victoire irréversible au premier tour, en attendant les résultats officiels.













Je nourris l’espoir que, quelle que soit l’issue du scrutin, les préoccupations et aspirations du peuple sénégalais seront au cœur des actions entreprises, dans la paix et la sérénité, afin de relever les défis nationaux et internationaux auxquels notre bien-aimé Sénégal est confronté.













Boubacar CAMARA





Candidat malheureux à l’élection présidentielle"