Abdou Karim Sall : « Rendez-vous le 24 mars au soir pour fêter notre victoire »

Depuis le début de la campagne électorale pour la présidentielle de 2024 qui aura lieu dans une dizaine de jours, Abdou Karim Sall a élu domicile sur le terrain politique avec un seul objectif, celui d’installer Amadou BA sur le fauteuil de Président de la République au soir du 24 mars prochain. Chaque journée qui passe ressemble à celle qui la précède en termes de mobilisation et d’engagement militant.



Au quotidien, « l’homme aux 3 bases », AKS pour ne pas le nommer, s’évertue à accrocher sur son tableau de « conquête » de nouveaux militants et sympathisants pour le compte de l’APR et BBY. Et ce n’est pas tout, il pose sans cesse de nouveaux jalons pour fidéliser ceux et celles qui étaient déjà dans l’escarcelle de la grande coalition au pouvoir. Et il réussit bien ce challenge politique.



Ce jeudi 14 mars 2024, lors de ses visites de proximité en vue de la présidentielle à venir, le Maire de Mbao est resté fidèle à ses démarches et autres stratégies politiques. À l’entame de ce 6ème jour de campagne électorale, Abdou Karim Sall s’est adressé à l’assistance en ces termes : « Notre objectif est déjà atteint, donnons-nous la main en permanence pour parachever l’excellent travail de terrain qu’on est en train de faire depuis l’annonce de la candidature de Amadou BA par le Président Macky Sall ».



Dans la foulée, le responsable politique de BBY dans le département de Pikine donne rendez-vous à ses inconditionnels, au siège de l’APR Mbao, le 24 mars au soir pour fêter l’élection du Président Amadou BA. « Les adversaires que nous avons en face ne font vraiment pas le poids devant la machine électorale à gagner que représente la coalition BBY. C’est tous des poids légers. La victoire de notre candidat ne fait aucun doute. Du coup, je donne rendez-vous à tout le monde le 24 mars au soir, rendez-vous au siège de l’APR Mbao, pour fêter comme elle se doit la victoire de notre candidat Amadou BA », déclare Abdou Karim Sall. Et ce dernier d’ajouter que : « Amadou Ba, 5ème Président de la République du Sénégal, ce n’est qu’une question de jours ».



Dans toutes les localités où il est passé avec ses hommes, le Maire de Mbao s’est dit rassuré par la posture républicaine affichée par les populations visitées. Pour lui, ils ont affaire à des sénégalais très responsables, des pères et mères de famille qui ne mettront jamais notre pays entre les mains d’apprentis politiques aventuriers et manipulateurs, parce que conscients des enjeux de l’heure et surtout de l’avenir d’une nation toute entière. L’autre message fort délivré par Abdou Karim Sall à l’endroit des populations de sa commune, et notamment des militants et sympathisants de BBY, est d’aller voter tôt le matin du dimanche 24 mars. Mais il ne s’arrête pas là.



« Aller accomplir tranquillement son devoir civique c’est bien, mais le faire d’une manière utile c’est encore mieux. Et aujourd’hui, voter utile c’est voter Amadou BA », conclut un AKS très confiant au milieu des centaines et des centaines d’inconditionnels qui l’accompagnent à chacune de ses sorties politiques depuis début de la campagne électorale pour la prochaine présidentielle.