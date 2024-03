Abdou Karim Sall : “Notre victoire dès le premier tour se précise davantage”

Le coordonnateur de l’APR et BBY Mbao continue de sillonner les différentes localités de la commune dont il est le Maire pour les besoins de la campagne électorale. Fort d’une suite impressionnante d’accompagnants dans le cadre de ses caravanes journalières, doublé d’un accueil chaleureux partout où il passe, avec des centaines et des centaines d’électeurs, tous acquis à la cause du candidat de BBY, Abdou



Karim Sall affiche confiance, optimisme et sérénité pour la présidentielle 2024. L’homme politique ne se fait aucun doute quant à la victoire de son candidat, celui du mentor Macky Sall à l’élection de dimanche prochain. « Amadou Ba va faire mal, très mal même à ses adversaires le jour-J, parce qu’il sait où il va et où il veut mener le Sénégal », se réjouit l’ancien Ministre de l’environnement et du développement durable du Sénégal, avant de se féliciter du contenu, on ne peut plus pertinent, du discours de campagne de l’ancien Premier ministre, seul et unique candidat de Benno Bokk Yakaar. « En effet, Amadou Ba allie un discours de technocrate, axé sur des chiffres, des faits concrets et notamment sur une vision claire, celle du Président Macky Sall, et mieux avec une dose bien mesurée de politique là-dans », argue-t-il.



Le Directeur de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes de souligner qu’il n’y a pas meilleur candidat que Amadou Ba dans le lot des 19 présidentiables désignés par le conseil constitutionnel pour la compétition à venir.



Dans la foulée, il a convoqué la récente déclaration du candidat Amadou Ba pour étayer son argumentaire à savoir “qu’on ne va jamais confier le Sénégal à des aventuriers inexpérimentés et incompétents”. « Amadou BA, c’est la continuité, mais autrement, de la politique d’émergence du Sénégal ainsi que de la vision prospective de l’actuel Chef de l’Etat. Il est sans nul doute celui qui va gérer le plus, et en bon père de famille, l’héritage laissé à l’APR et BBY par le Président Macky Sall», estime-t-il.



Pour rappel, depuis le début de la campagne électorale pour la prochaine présidentielle, Abdou Karim Sall et ses hommes sont toujours sur le terrain politique dans le cadre des visites de proximité qu’ils effectuent quotidiennement au niveau du périmètre communal de Mbao et environs.



Le coordonnateur départemental des Cadres de Pikine se dit “rassuré par ce qu’il a vu et constaté sur le terrain en termes de mobilisation et d’engagement sans faille des militants et sympathisants de BBY”.



Du coup, il les appelle tous à se mobiliser davantage pour donner un succès éclatant à Amadou Ba au soir du 24 mars prochain. « Et avec le dernier appel à l’union sacrée du Président de la République autour de Amadou BA, candidat de l’espoir, les choses deviennent vraiment plus simples et beaucoup moins compliquées pour nous. En somme, avec cette nouvelle donne, on peut affirmer d’ores et déjà que la messe est dite. Il n’y aura pas photo entre nous et les autres prétendants. Forcément, Amadou Ba va passer et sera sans conteste le 5ème président du Sénégal », conclut l’homme aux 3 bases politiques à savoir Mbao, Orkadiéré et Diaspora.