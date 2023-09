Abdou Mbow et les voix dissidentes, l’intervention de Embalo, médiation religieuse : Dans les coulisses de la décision de Abdoulaye Daouda Diallo

Le ralliement de Abdoulaye Daouda Diallo à la candidature de Amadou Ba - ralliement du reste peu enthousiaste, le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) n’a pas prononcé une seule fois le nom du candidat désigné par Macky Sall - n’a pas été un long fleuve tranquille. Au contraire, si l’on en croit les indiscrétions de Jeune Afrique.





En effet dès le lendemain de l’officialisation de la candidature de Amadou Ba comme porte-étendard de Benno Bokk Yakaar, des figures du parti, dont Abdou Mbow, Président de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée nationale, Ibrahima Baba Sall, premier vice-président de l’Assemblée nationale ou encore Ousmane Faye, président de Manko Wattu Sénégal, ont incité Abdoulaye Daouda Diallo à se rebeller et à déclarer sa candidature. Ce que ce dernier a écarté, invoquant sa loyauté envers le Président, Macky Sall. « Il nous a dit : ‘Avant toute chose, il faut que je vois Macky Sall qui m’a appelé pour qu’on se rencontre. Je ne vais pas tirer sur l’APR, qui est aussi mon bébé, et faire perdre tout le monde. Je dois d’abord écouter le président’ », rapporte Ousmane Faye, cité par Jeune Afrique.





Quatre rencontres ont eu lieu entre le chef d’État et le Président du CESE, lors desquelles Macky Sall a tenté de persuader l’ex ministre du Budget de se ranger derrière M. Ba.





Outre Macky Sall, JA révèle que Umaro Sissoco Embalo, a lui aussi entrepris, dès le mois d’août, une médiation pour convaincre M. Diallo d’accepter la désignation de Amadou Ba. Le président bissau-guinéen maintiendra le contact téléphonique avec le président du Cese, une fois le nom du candidat officialisé, pour convaincre l’ancien inspecteur des impôts qu’il connaît de longue date et qui lui a été présenté par Macky Sall.