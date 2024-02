Abdou Mbow sur la commission d’enquête : « On veut laver l’honneur d’Amadou Ba »





Depuis l’installation des membres de la commission d’enquête parlementaire, aucun acte concret n’est pris, en tout cas aux yeux de l’opinion publique. Interpellé sur l’absence de communiqué ou une quelconque déclaration du groupe parlementaire de la majorité qu’il préside pour défendre son candidat Amadou Ba accusé de corruption de magistrats du Conseil constitutionnel, Abdou Mbow a soutenu que cela fait partie des motifs pour lesquels ils ont soutenu la résolution du Pds pour la mise en place de la commission parlementaire.





« On ne peut pas accepter que notre candidat soit mêlé à des affaires de corruption. On sait que c’est un bon homme d’État, un homme clean,et on veut laver son honneur », a martelé le président de la commission d’enquête parlementaire.





Le chef de file du groupe parlementaire de la majorité Benno a, par ailleurs, demandé à toutes les franges de la société de prendre part au dialogue politique qui sera lancé par le président de la République Macky Sall.





Car pour lui, il faut un dialogue ouvert, inclusif et constructif. « Au-delà des désaccords, notre responsabilité est de participer à ce dialogue, pour que les insuffisances constatées lors du processus électoral ne se répètent plus. Cet appel au dialogue doit être entendu par tout le monde, pour le bien du Sénégal », a souligné Abdou Mbow lors d’un point de presse.