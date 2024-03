[Parole aux militants] Abdou Wakhab Niang donne 05 bonnes raisons de voter Anta Babacar Ngom

Fille de l'industriel Babacar Ngom, Anta Babacar Ngom est la seule femme parmi les 19 candidats à la présidentielle. Son passage au filtre du parrainage a d'ailleurs été une surprise. Anta Babacar Ngom qui ne se pose désormais aucune limite, compte atteindre la plus haute station malgré son jeune âge. Dans cette rubrique dédiée aux militants, Abdou Wakhab Niang donne cinq raisons de faire de Anta Babacar, la première femme présidente du Sénégal.

1-Anta Babacar est une candidate dont le comportement exemplaire et les qualités remarquables font d'elle le choix le plus raisonnable pour représenter le Sénégal. Son engagement envers l'excellence et sa diligence dans l'exécution de ses tâches ont fait d’elle un modèle de professionnalisme. Elle accorde enfin une importance primordiale à la qualité de son travail, assurant ainsi une représentation exemplaire des intérêts de toutes les parties prenantes et de chaque individu.

2-Anta Babacar propose un PACTE ambitieux, reposant sur trois piliers essentiels qui incarnent une vision cohérente et pragmatique pour le développement du Sénégal.





Le premier pilier de son PACTE vise à réaliser une Relève pour rebâtir la concorde nationale, l'état de droit et la bonne gouvernance. Face aux divisions politiques et aux injustices du passé, Anta Babacar s'engage à créer les conditions d'une réconciliation nationale. Son projet inclut la mise en place d'une Commission Vérité et Réconciliation, permettant un dialogue sincère et la justice pour tous. De plus, elle s'efforcera de restaurer les fondements de la démocratie et de l'État de droit, en renforçant l'indépendance judiciaire et en luttant contre la corruption.

3-Le deuxième pilier de son plan consiste à restructurer profondément l'économie sénégalaise pour assurer un développement durable et pérenne.





Anta Babacar prône une industrialisation massive, soutenue par des infrastructures modernes et des politiques favorables aux entreprises. Elle entend créer des emplois en valorisant les secteurs clés tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche et le tourisme. Son objectif est de promouvoir le développement économique tout en préservant l’environnement, grâce à des mesures concrètes de protection et de développement durable.





Enfin, le troisième pilier de son programme vise à garantir le bien-être social des populations et l'équité des territoires. Anta Babacar s'engage à protéger les plus vulnérables en réduisant la précarité et la pauvreté. Elle compte réformer en profondeur le système de santé et d'éducation, en mettant l'accent sur l'accès pour tous à l’éducation et sur la formation professionnelle adaptée au marché du travail. De plus, elle souhaite promouvoir l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes, tout en favorisant un développement régional cohérent grâce à des pôles de développement régionaux.

4- Son empathie envers les autres est également une qualité qui la distingue. Anta Babacar fait preuve d'une écoute active et d'une réelle compréhension des préoccupations de ses collègues et des membres de sa communauté. Sa capacité à trouver des solutions et à soutenir ceux qui en ont besoin font d'elle une alliée précieuse pour tous.





Par ailleurs, Anta Babacar cultive un esprit ouvert qui encourage le dialogue et le débat constructif au sein de sa communauté. Cette ouverture d'esprit favorise l'innovation et la créativité, éléments essentiels pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés.

5-En tant que leader, Anta Babacar démontre une clarté de vision et un sens du leadership éclairé. Elle inspire et motive ses équipes, favorisant ainsi la collaboration et le travail d'équipe pour atteindre leurs objectifs communs.