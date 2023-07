Abdoul Aziz Diop tourne le dos à Macky Sall

Dans une lettre au ton salé, Abdoul Aziz Diop annonce la fin de son compagnonnage avec le président Macky Sall. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024, après avoir rappelé les principes sur lesquels se fonde son engagement politique, a donné les raisons l'ayant poussée à quitter son poste de conseiller à la présidence et le parti de l'Alliance pour la République.





Voici l'intégralité de la lettre adressée au Chef de l'Etat.





"L'un des postulats de base sur lequel repose le volet économique de mon programme pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 au nom du mouvement dénommé Pacte institutionnel (PI) se décline ainsi qu'il suit:





Un pays, indépendamment de sa superficie et du nombre de ses habitants, peut être considéré comme prospère, ou sur la voie de l'être, lorsque ses dirigeants, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, peuvent attester de la très bonne santé de ses chevaux, de l'excellence du trafic ferroviaire sur toute l'étendue du territoire et du fonctionnement irréprochable de la Poste et des Télécommunications.





L'état désastreux de la poste sénégalaise en dépit de la très haute qualification des responsables des différents secteurs et du professionnalisme de leurs collaborateurs, les tonitruantes opérations coup de poing concernant les chemins de fer du Sénégal et le mépris pour les chevaux, confiés aux amis au lieu d'être placés entre des mains expertes, montrent que Macky SALL n'avait pas l'intention d'assurer à notre pays le parcours de la distance qui sépare le Sénégal du point de départ A (indésirable) au point d'arrivée B (désirable) sur la période politique qui lui était impartie.





Au cours de 12 ans passés à la tête de l'Etat du Sénégal, le président Macky SALL s'est refusé à accepter de gaieté de cœur les notes intellectuelles, politiques, économiques, et culturelles grâce auxquelles un chef d'Etat d'un pays démocratique comme le nôtre s'approprie le socle doctrinaire sans lequel l'action collective de développement économique et social est vouée à l'échec.





Pour avoir consacré douze années de travail au volet immatériel de l'action sans la considération et le succès escompté, pour cause d'anti-intellectualisme primaire du destinataire, je n'ai d'autre choix que de mettre fin à mon compagnonnage avec le frère Macky SALL en démissionnant, ce mercredi 19 juillet 2023, de l'Alliance pour la République (APR) et de mon poste de Conseiller spécial à la Présidence de la République du Sénégal.





J'invite les responsables des organes et des finances du Parti et le Secrétariat général de la Présidence de la République à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'effectivité de ma décision.





S'agissant du responsable des finances du Parti, je l'autorise à puiser de mon compte postal N° 0368 609 00 101 le montant de mes arriérés de cotisation augmenté de la somme de 1 000 000 F CFA (un million de francs CFA) représentant ma contribution forfaitaire à la construction du siège de l'Alliance pour la République. Pour ma part, je diligente le règlement de ma dette en donnant l'ordre de virement service compétent de au POSTFINANCES au bénéfice de mon ancien parti.





Au Président de l'Alliance pour la République, Monsieur Macky SALL, aux membres du Secrétariat exécutif national (SEN) et aux militantes et militants courageux et dévoués à la base, je dis un très grand merci et appelle de mes voeux une bonne continuation et un franc succès."