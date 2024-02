Abdoul Mbaye : "Il est l’heure pour les honnêtes gens d’être dégoûtés par la politique politicienne sénégalaise"

Alors que s'ouvre ce lundi le dialogue, le président Macky Sall risque d'être esseulé, alors qu'il a convié tout le monde pour des discussions "inclusives".





Pourtant, se désole Abdoul Mbaye, cette inclusivité devait commencer dans l'élection. Mais au moment où plusieurs acteurs politiques ont été recalés par le parrainage, d'autres pour des affaires judiciaires, Abdoul Mbaye s'étonne que ce soit le président lui-même qui souhaite revoir tout le monde autour d'une table.





"Depuis la création de notre parti l’ACT, avec l’ensemble de l’opposition, nous n’avons cessé de nous battre pour des « élections libres, transparentes et inclusives » contre Macky Sall et ses dispositifs antidémocratiques. Aujourd’hui le terme « inclusives » a disparu des communiqués et des langages, et c’est Macky Sall qui y appelle... Il est l’heure pour les honnêtes gens d’être dégoûtés par la politique politicienne sénégalaise", a écrit le leader de l'ACT et ancien Premier ministre sur le réseau social X.