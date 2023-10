Abdoulaye Baldé rend visite à ses militants à Cotonou

Après une visite de travail effectuée à la Zone Économique Spéciale de GLO-DJIGBÉ du Bénin avec ses managers, le Directeur Général de l’Apix, Dr Abdoulaye BALDÉ, accompagné de son porte-parole National Aboubacar Diassy, a rendu visite aux militantes et militants de l’Union Centriste du Sénégal (UCS) venus nombreux l’accueillir devant la paroisse saint Michel de Cotonou.





Le patron des centristes du Sénégal, se félicitant de la vitalité de l’UCS au Bénin et en particulier à Cotonou, en a profité pour féliciter ses militants pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé tout en les exhortant à une participation massive aux côtés de BBY et de la Majorité présidentielle dans le processus opérationnel du parrainage pour le candidat Amadou Ba.