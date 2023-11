Abdoulaye Bathily: « J’ai hérité du pire job du monde… »

Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily dit avoir accepté le pire travail au monde. A la question de « jeune Afrique » de savoir « Avez-vous parfois le sentiment d’avoir accepté le pire job du monde ? », l'historien répond par l'affirmative: « Certainement, oui. C’est extrêmement difficile. »





Nommé au poste de Représentant spécial pour la Libye et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), le 2 septembre 2022, par M. Antonio Guterres, en succession à M. Ján Kubiš, de la Slovaquie, l’historien et ancien ministre sénégalais dit qu’il ne ménagera aucun effort pour la tenue d’une élection en Libye : « Mes prédécesseurs ont fait ce qu’ils ont pu et moi-même je ferai au mieux. Aujourd’hui, nous tentons d’organiser des élections, mais les Nations Unies ne veulent surtout pas que ce processus crée encore plus d’instabilité ou fasse couler plus de sang. »