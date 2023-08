Abdourahmane Diouf: «Sonko a juste le malheur de cristalliser l'espoir de milliers de Sénégalais»

Le président du parti Awalé est formel : «Ousmane Sonko en prison, c'est l'aboutissement d'une justice politique qui s'acharne sur l'opposition depuis 2013. La pénurie des candidats est un choix stratégique du régime depuis toujours. Ousmane Sonko a juste le malheur de cristalliser l'espoir de milliers de Sénégalais. Comme d'autres avant lui. Sûrement comme d'autres après lui ».





Dans sa publication sur Twitter, après l’inculpation du maire de Ziguinchor suivie de son placement sous mandat de dépôt ainsi que de la dissolution de son parti Pastef, Abdourahmane Diouf estime que «notre pays mérite la sérénité et la paix ». «Et ce n'est pas en mettant les solutions politiques alternatives sous l’éteignoir que notre démocratie grandira. Nous rappelons que Ousmane Sonko bénéficie encore d'une pleine et forte présomption d'innocence. Nous rappelons qu'à ce jour, aucune condamnation définitive n'éteint ses droits. Il est encore électeur et éligible », précise-t-il.