Accident de Louga : les premiers éléments de l’enquête

L’enquête sur l’accident survenu mercredi 28 juillet sur la route de Louga et ayant fait 24 morts et une quarantaine de blessés, livre ses premières conclusions. D’après L’Observateur, qui fait la révélation, les éléments de la brigade mixte de Louga, chargés du dossier, visent deux des exploitants du bus.



Il s’agit de S. M. Gaye, qui vendait les tickets, et du propriétaire du véhicule. Le premier a été déféré au parquet de Louga. Le second, emprisonné à Sébikotane pour une autre affaire, a été extrait de sa cellule et entendu par les enquêteurs de l’accident.



Ces derniers font l’objet d’une information judiciaire. Un juge est déjà désigné pour conduire l'instruction. Ils sont poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui, homicide et blessures involontaires. Les enquêteurs leur reprochent d’avoir surchargé le véhicule (76 passagers pour une capacité de 60) et exploité une voiture de transport sans licence et dont la carte grise a été obtenue de manière frauduleuse.



D’ailleurs, les éléments de la brigade mixte ont ouvert une enquête contre X pour faux et usage de faux dans un document administratif, et escroquerie.



Le chauffeur du bus, Mamadou Sall, qui est décédé dans l’accident, n’était pas exempt de reproches, d’après les témoignages des rescapés. Ces derniers, entendus dans le cadre de l’enquête, ont révélé qu’il roulait à tombeau ouvert, sous la pluie, et s’autorisait des dépassement dangereux. C’est justement, pointent-ils, en essayant de se rabattre sur sa voie, après un dépassement risqué, qu’il a perdu le contrôle du volant.



Mais Mamadou Sall ne peut être poursuivi. Son décès rend impossible toute poursuite contre lui.