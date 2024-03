Accueil exceptionnel de Amadou Bâ à Kaolack : le DG de la Senelec gagne le pari de la mobilisation

Le candidat de Benno Bokk Yakaar a été accueilli par une foule immense à Kaolack. Le Directeur Général de la Senelec a gagné le pari de la mobilisation avec les autres responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le Directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye s’est fait remarquer. Ce dernier a été nommément cité par leur hôte qui a mis en exergue ses performances pour l’atteinte de l’accès universel à l’électricité en juillet 2026 au Sénégal. L’ancien Premier Ministre a magnifié le travail abattu par l’actuel Directeur Général qui a été invité à se mettre à côté de Amadou Ba au même titre que le Ministre des Finances et celui de la Formation professionnelle.



Une forêt de pancartes aux effigies du DG de la Senelec et celui du candidat, Amadou Bâ décorait l’esplanade du lycée technique, Abdoulaye Niasse.



« S’il y a un responsable politique qui gagne la confiance du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, c’est bien Pape Mademba Bitèye, Directeur Général de la Senelec. Ce dernier lors de l’étape de Kaolack a réussi le pari de la mobilisation », dit-on dans la foule.



Cette mobilisation des militants et responsables du parti au pouvoir avait démarré le dimanche par un grand carnaval, dans les rues de la capitale régionale. C’est la confirmation de l’élan unitaire le lundi.