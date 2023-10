Accueil populaire à Louga : Le Mouvement Dolly Macky déroule le tapis rouge à Amadou Bâ

Une mobilisation de grands jours la nuit du samedi à Louga pour accueillir le Premier Ministre, Amadou Bâ. Elle est l’œuvre du Mouvement Dolly Macky présidé par Mamadou Mamour Diallo, Directeur Général de l’Office National du Sénégal (ONAS). Des hommes, des femmes, des jeunes garçons et filles, tous les âges confondus étaient présents. Tous ne voulaient pas rater ce moment historique. Un monde fou était entré en effervescence sur tout l’itinéraire du Premier Ministre. Le convoi roule au ralenti. Du haut de sa voiture, le Premier Ministre Amadou Bâ salue la masse compacte d’hommes, de femmes et de jeunes par le signe de la main. Le sourire qui accompagne ce signe de main tantôt dirigé à droite, tantôt à gauche. Les rues et les ruelles de Louga virent de plus en plus dans l’effervescence au fur et à mesure qu’il poursuivait sa progression à l’intérieur de la ville. Des jeunes vêtus de T-shirts blancs scandaient le nom du Premier Ministre. Des militants et des militantes ont parcouru des kilomètres pour accompagner l’hôte de marque. A un moment, le Premier Ministre descend de sa voiture pour saluer la foule. Il a pris le temps d’échanger avec certaines personnes. En bon chef d’équipe, il fait montre de modestie en prêtant une oreille attentive à ce que les uns et les autres formulent à son égard. Cette forte mobilisation est indicatrice de l’adhésion au choix porté sur Amadou Bâ pour poursuivre l’œuvre de construction nationale du Président de la République, son Excellence, Macky Sall. Pour l’histoire, le Mouvement Dolly Macky a été l’une des premières organisations qui a magnifié le choix du Président de la République. « Je tiens à remercier le Président de la République, son Excellence, Macky Sall pour son leadership et son esprit rassembleur. Nous allons travailler avec le Premier Ministre, Amadou Ba. Nous allons l’accompagner et le soutenir afin qu’il poursuive la mise en œuvre du PSE. Amadou Bâ, c’est le choix de la continuité et de la stabilité », s’était exprimé le Président du Mouvement Dolly Macky. Pour lui, il ne pouvait pas avoir de débat sur son parcours car il un capital d’expérience dans l’administration et au plan politique. « Il a un bon parcours sur le plan professionnel. Il était inspecteur des Impôts jusqu’à devenir Directeur Général des Impôts et des Domaines, Ministre des Finances, Ministre des Affaires étrangères, et Premier Ministre. Il coche toutes les cases. Il remplit tous les critères », a défendu le Directeur Général de l’ONAS.



Sur le terrain, le Mouvement Dolly Macky mène un travail de fond pour la collecte des parrainages. Ses attentes sont largement dépassées. Le chemin vers la présidentielle de février 2024 est en train d’être balisé.