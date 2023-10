Accueil populaire de Amadou Ba à Thiès : Abdoulaye Dieye en mobilisateur

Pour son arrivée à Thiès dans le cadre de ses tournées économiques, le Premier ministre Amadou Ba a eu droit à un accueil chaleureux. Cette forte mobilisation porte l’empreinte de Abdoulaye Dieye, Directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Les militants n’ont pas été absents à cet accueil qui constitue le début du séjour économique du chef du gouvernement à Thiès. La visite du Premier ministre prendra fin mercredi prochain.



C’est une marée humaine qui a accueilli le Premier Ministre Amadou Ba. Le candidat désigné de la coalition Benno Bok Yakaar dans le cadre des tournées économiques a foulé samedi la cité du rail. Dans la capitale du Cayor, les autorités administratives et politiques se sont mobilisées pour accueillir le Premier ministre Amadou Bâ qui effectue sa deuxième sortie en tournée économique après les étapes de Saint-Louis et de Louga la semaine dernière. Mais s’il y a un leader qui a sorti le grand jeu, c’est bien le Directeur général de l’Aibd Sa. Abdoulaye Dieye a fortement contribué à un accueil populaire de Amadou Ba.



Partout où le convoi du Premier ministre est passé, des foules immenses jouxtaient la chaussée. Entre chants, danses, l’ambiance était telle que le sourire se lisait sur le visage des deux leaders. Une mobilisation forte qui rassure dans une période marquée aussi par la collecte de parrains.



Pour rappel, le Directeur général de l’Aibd, qui avait lancé une pétition pour exiger la troisième candidature du Président Macky Sall, a par la suite décidé de suivre ses instructions. C’est ainsi qu’il a très vite annoncé sa détermination à œuvrer pour une victoire éclatante au soir du 25 février 2024. Il avait ainsi annoncé que “le million de signataires de la pétition seraient transformés en électeurs au profit du candidat Amadou Ba”.



Un vœu qu’il a réitéré lors du lancement de la campagne de collecte de parrains. « Nous savons qu’il y a des candidats fantômes qui viennent à Thiès, mais vous devez leur dire que les parrainages de Thiès avec un objectif de 150 milles parrains seront remis à Abdoulaye Dieye qui, à son tour les versera dans la calebasse de Amadou Bâ. Nous continuerons de travailler de toutes forces pour renforcer la démocratie, la liberté d'expression et l'état de droit dans notre pays. Parce que le président Macky Sall, est un visionnaire qui a écrit les plus belles pages de l'histoire politique du pays », avait-il déclaré.