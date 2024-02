Accusation de corruption contre le Conseil Constitutionnel : Diop Sy réfute cette allégation









C’est une sortie inattendue que le député maire de Tivaoune a faite ce mercredi matin sur la TFM. Demba Diop plus connu sous le nom de Diop Sy avait porté un amendement ce lundi pour que la date de l’élection présidentielle soit fixée le 15 décembre au lieu du 25 août comme l’avait proposé le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Le député justifie son amendement par le fait que « le 25 août risque de coïncider avec le lendemain du grand Magal de Touba ». Pour le maire de la ville religieuse, choisir cette date reviendrait à aller encore vers un nouveau report.





« Lorsque j’ai soulevé ce problème en commission, certains parlaient de faire l’élection en 2025 d’autres parlaient même de 2026. C’est là que j’ai dit que je n’étais pas d’accord pour qu’on reporte l’élection. J’ai aussi précisé qu’au cas échéant, il n’était pas question que l’on sorte de l’année électorale. C’est ainsi qu’on est arrivé à la proposition de la date du 15 décembre. D’ailleurs ma première position tenait à ce que la présidentielle se tienne au mois d’octobre pour s’arrimer avec les six mois demandés par le PDS » narre-t-il.





Toutefois, Diop Sy a refusé que l’on fasse porter le chapeau à l’Assemblée nationale s’agissant du report. Il affirme que « c’est le président lui-même qui a pris la décision unilatérale de reporter l’élection » en abrogeant le décret qui convoque le corps électoral.













Le député soutient qu’il n’y a pas de crise entre les institutions même avec la mise en place de la commission d’enquête parlementaire visant deux membres du conseil constitutionnel pour des faits de corruption, de contusion et de collusion. Demba Diop Sy considère « qu’il n’a pas eu de corruption » et que si le président Macky Sall voulait que les choses s’arrêtent, il aurait facilité l’ouverture d’une information judiciaire après que le juge Cheikh Ndiaye a déposé une plainte. Le maire de Tivaoune trouve au soutien de Benno Bokk Yakkar au PDS « une simple volonté de s’allier avec eux ». Il affirme que « la commission est une commission politique avec des batailles sournoises qui y sont menées » et que le plus simple aurait été que la justice se saisisse de l’affaire tout bonnement pour situer les responsabilités.





Pour faire revenir l’ordre, Diop Sy a enfin invité le président Macky Sall à libérer les détenus politiques avant d’appeler à un dialogue qui permettra à tous les candidats de participer à la présidentielle.