Accusation de financement occulte contre Sonko : « Qu’il soit rebelle, wahabite, voleur, violeur, on l’aime » (El Malick Ndiaye)

Une nouvelle accusation a été portée contre Ousmane Sonko depuis l’hémicycle de l’Assemblée nationale par le député de Benno Bokk Yaakaar, Matar Diop. Lors de son intervention en marge de l’examen du budget du ministère de la Jeunesse et de l’Emploi, le parlementaire a soutenu que le leader de l'ex-Pastef aurait reçu des fonds de bailleurs intéressés par une remise en cause d’accords et de contrats sur l’exploitation du pétrole et du gaz découverts au large du Sénégal.





Du haut de la tribune, le député révèle l’existence d’une correspondance signée par Ousmane Sonko et adressée au président Macky Sall lui demandant assistance et protection pour sa famille qui subirait des menaces et risquerait des représailles. Des allégations qui ont suscité une grosse polémique après que le journaliste Madiambal Diagne l’a remis sur le tapis dans sa dernière chronique du lundi.





Ayant opté, dans un premier temps, de répondre par le mépris, les responsables du Pastef (parti dissous) sortent enfin de leur réserve. Dans un post sur les réseaux sociaux, El Malick Ndiaye est le premier à porter la réplique, à sa manière. Sans verser dans la dénégation, El Malick lance : « De Tullow Oil à rebelle, en passant par salafiste, wahabite, violeur… pour atterrir au Qatar et toujours avec les mêmes acteurs du sommet à la base. Qu’il soit, rebelle, wahabite, voleur, violeur, safiste, on l’aime et on l’aimera encore et encore. Mentez encore et encore et il en restera toujours ».





Poursuivant, M. Ndiaye pense que c’est parce qu’ils sont laminés dans tous les sondages que le régime et ses sbires envoient leurs « machines à mensonges sur les plateaux pour essayer de ternir l’image de l’espoir de tout un continent ».