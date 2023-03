Accusations contre la famille présidentielle : Massaly traite Sonko de “catastrophe”

« C’est Macky Sall, Marième Faye Sall, son fils et un Général au palais qui pilotent l’opération tendant à détruire ma maison avec une centaine de nervis éparpillés le long de notre passage jusqu’aux Parcelles Assainies », a lâché Ousmane Sonko, hier, avant de rallier les Parcelles pour le meeting de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). «Un discours cousu d’incohérence», constate le responsable politique à Thiès, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Mouhamadou Lamine Massaly, qui n’a pas mis de gants pour décortiquer ce «speech irresponsable».



« Comment le Président de la République qui a d’autres priorités peut-il être l’instigateur d’une telle opération ? Ainsi que la Première Dame et son fils ? Si Sonko n’est pas capable de connaître le nom de ce Général qu’il cite, comment peut-il être sûr de ses propos », s’est interrogé Massaly.



« Ousmane Sonko est une catastrophe et il est en train d'anticiper sur sa probable descente aux enfers», a-t-il ajouté. Selon lui, «Sonko fait des discours irresponsables et totalement en porte-à-faux avec l'esprit républicain». Et de poursuivre : «Qu'il sache que démocratie n'est pas anarchie. Rien ne sera de trop pour faire face à lui et à sa bande d'illuminés».



Le Président du Conseil d'Administration de l'Office National de Formation professionnelle (ONFP) lance un appel à tous les soutiens de Macky Sall : «Nous ne devons pas reculer d'un iota dans notre engagement pour accompagner le Président Macky Sall. Il a beaucoup fait pour le Sénégal. Ce pays ne mérite pas vraiment de tomber entre les mains de jeunes aventuriers, avides de gains faciles et pyromanes à souhait».



«Allons dans une dynamique unitaire pour défendre le bilan du régime en place. Le Président Macky Sall est le meilleur choix, le candidat idéal pour parachever cette immense œuvre qu'il est en train d'accomplir au grand bénéfice du Sénégal et des sénégalais», a-t-il conclu.