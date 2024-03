Accusé de ‘’politique'' : Thiendella Fall solde ses comptes

Le directeur général des Élections a profité de la tribune du ministre de l’Intérieur avec la presse pour solder ses comptes. Accusé à tort ou à raison de parti pris politique pendant tous les évènements qui ont émaillé le processus électoral, il a tenu à se défendre.





« On véhicule souvent une rumeur à mon endroit. Elle me taxe de politique. Ce que je ne suis pas et aujourd’hui j’ai l’occasion de rétablir la vérité », a dit d’emblée Thiendella Fall.





Poursuivant il dira : « Je suis un contrôleur général de police, un homme de sécurité. Je travaille pour l’Administration et suis soumis à des règles et lois. »