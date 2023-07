Adama Sadio, Docteur en Sciences politiques: «Ce que Macky Sall doit faire pour consolider son image»

Le président Macky Sall a annoncé son retrait du pouvoir après deux mandats consécutifs. Une bonne décision, mais qui ne suffit pas, selon le Docteur Adama Sadio, enseignant-chercheur en sciences politiques. Ce dernier pense que pour « une sortie honorable », le chef de l’Etat doit organiser des élections inclusives auxquelles prendront part tous les potentiels candidats.





« Il y a deux faits qui constituent, aujourd’hui, des risques majeurs de déstabilisation du pays : L’un, la troisième candidature, est déjà surmonté. Mais l’autre, à savoir la participation du candidat Ousmane Sonko, reste en l'état ». C’est l’avis du Dr Adama Sadio, enseignant-chercheur en Sciences Politiques. Contacté par Seneweb, l’analyste politique est convaincu qu’« une sortie honorable est bien possible pour le Président Macky Sall s’il continue dans cette logique de décrispation du jeu politique sénégalais ». Et pour « refaire son image », poursuit le Dr. Sadio, il « peut pousser la logique, entamée avec le dialogue national qui, en toutes vraisemblances, va permettre à Khalifa Sall et Karim Wade de participer à ces élections, en le permettant également à Ousmane Sonko ». Dans ce cas, « les Sénégalais auront la latitude de choisir en toute quiétude leur futur président de la République ».





En termes clairs, notre interlocuteur est d’avis que « l’organisation d’une élection paisible démocratique, ouverte et inclusive saura consolider l'image que le président Macky Sall est en train d’avoir aussi bien sur le plan national qu’international ». Alertant, toutefois, que « toute tentative d’écarter Monsieur Ousmane Sonko est susceptible d’être source de violence dans ce pays et ce n’est pas ce dont le chef de l’Etat a besoin, encore moins le peuple sénégalais qui en a tant souffert ».