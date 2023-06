Adji Mbergane Kanouté, future Présidente de l’Union Interparlementaire ?

Vice-présidente du groupe parlementaire Benno bokk yaakaar, vice-présidente des femmes de Bby, vice-présidente de l’Union interparlementaire (Uip)... Adji Mbergane Kanouté veut désormais être titulaire du parlement des parlements. Elle est candidate à la présidence de l’Uip avec le soutien des Africains et du Sénégal. Elle brigue la succession u portugai Duarte Pacheco.





Cette institution pour laquelle elle aspire à participer au leadership en tant que présidente, la parlementaire y a toujours fait montre d’un engagement sans faille dans les tâches qui lui ont été confiées. Et pour cette 147e session de l’Uip qui se tiendra en octobre prochain à Luanda, elle a sollicité ses collègues pour soutenir sa candidature au poste de Présidente. Et a promis de faire de son mandat «un engagement pour le rayonnement de cette organisation et le triomphe de ses causes».





