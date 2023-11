Adji Mbergane Kanouté : « Ce budget 2024 est historique »

Adji Mbergane Kanouté estime que le budget de cette année est historique. A l’en croire, il faut être aigri pour ne pas comprendre la transparence dans son élaboration.





Elle a souligné que pendant l’examen du budget du ministère de l’Éducation nationale, « qu’il y a un changement de méthode comptable pour la première fois dans la loi de finances initiale qui est une nouvelle directive de l’UEMOA. La dette n’est plus traitée comme une dépense budgétaire, mais comme une opération de trésorerie. Seuls les intérêts et les charges financières sont désormais budgétisés ». Elle a ajouté que « le ministre des Finances et du Budget a misé sur la carte de la transparence avec les parlementaires et il faut s’en féliciter ».





Parlant de l’éducation nationale, le parlementaire a souligné que la réduction des abris provisoires de 2012 à aujourd’hui est notoire. Les collèges et les lycées existent dans les zones les plus reculées du pays.