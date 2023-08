Admission en réanimation d’Ousmane Sonko : Yewwi Askan Wi appelle à sa libération immédiate

Dans un communiqué officiel, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi exprime sa profonde “préoccupation” concernant la santé d’Ousmane Sonko, qui est actuellement admis en réanimation à l'hôpital Principal. Le leader de l’ex-Pastef entame son 20e jour de grève de la faim en signe de protestation contre ce qu'il considère comme une “détention arbitraire” et une “persécution systématique” de la part du gouvernement dirigé par le président Macky Sall. Le groupe parlementaire appelle à la “libération immédiate et inconditionnelle” du maire de Ziguinchor et tient le chef de l’Etat responsable de l'évolution de sa santé.





Les membres du groupe parlementaire de l'opposition dénoncent avec fermeté ce qu'ils appellent "le jusqu'au-boutisme, l'autisme et l'apathie" du régime actuel. Ils accusent le gouvernement de transformer le Sénégal en une réalité comparable à "un goulag sahélien" où l'opposition politique est assimilée à un crime et les voix démocratiques sont réprimées sous l'étiquette du terrorisme.





Cette approche judiciaire et policière aurait, selon le groupe parlementaire Yaw, conduit à la détention de plus de 1 000 prisonniers politiques et d'opinion, tous accusés d'opposer une résistance au gouvernement en place.





La répression serait omniprésente et aurait touché toutes les sphères de la société sénégalaise, des politiciens aux activistes, des artistes aux journalistes, des pêcheurs aux agriculteurs, en passant par les étudiants et les avocats. Le groupe parlementaire affirme que cette vague de répression a atteint son apogée avec la dissolution du parti Pastef par le “chef de l'APR” et la mise en place de barricades autour des sièges des partis d'opposition, ainsi qu'une restriction de la liberté de la presse.





Cette situation a, selon les rédacteurs du communiqué, plongé le Sénégal dans une crise démocratique sans précédent depuis son indépendance.





Malgré cela, le groupe parlementaire appelle le peuple sénégalais à rester vigilant et à s'unir pour exiger la libération immédiate et sans condition d’Ousmane Sonko ainsi que de tous les détenus politiques et d'opinion. Il souligne l'importance de préserver la démocratie et l'État de droit, malgré les défis auxquels le pays est confronté.





Le groupe parlementaire Yaw a profité de ce communiqué pour présenter ses condoléances aux familles des victimes du tragique chavirement du navire à Fass Boye.