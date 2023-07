Affaire Birame Souleye Diop : France 24 prend “bonne note des remarques” du Gouvernement sénégalais et reconnaît un raccourci médiatique pas “intentionnel”

La chaîne d’informations France 24 a saisi par courrier le ministère de la Communication dans lequel, elle prend “bonne note des remarques du gouvernement sénégalais”. Dans le cadre du traitement de l'affaire Birame Souleye Diop, objet du courroux de l’État sénégalais, elle reconnait que “le bandeau sur le fil d'actualité « Un opposant sénégalais en garde à vue pour avoir mis en doute les intentions de Macky Sall » était incomplet”, mais “ne traduit en aucun cas une quelconque couverture tendancieuse de cette actualité. Il n'y avait rien d'intentionnel, je tiens à vous en assurer”, lit-on dans la lettre signée par Vanessa Burggraf, Directrice de France 24.