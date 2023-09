Affaire Fadilou Keïta : un nouvel élément dans le dossier

C’est Libération qui donne l’information. Fadilou Keïta est attendu ce vendredi dans le bureau du juge du deuxième cabinet. Ses avocats ont reçu un avis en ce sens.



Le journal dit ignorer la raison de la convocation de ce responsable de Pastef qui est en détention préventive depuis décembre dernier. Seule certitude de la source : «Fadilou Keïta avait encore été extrait de prison et une nouvelle fois placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’une nouvelle procédure».



Cadre de Pastef, coordonnateur du «Nemeeku Tour» et membre du cabinet de Ousmane Sonko, le président du parti, Fadilou Kane a été placé sous mandat de dépôt pour, notamment, diffusion de fausses nouvelles et incitation à la haine. Pour ce dossier, il a été déjà entendu sur le fond par le juge du deuxième cabinet.