Affaire Massaly - Me Ousmane Diagne : Me El Hadji Diouf entre dans la danse

Le président de l’Union pour la Nouvelle République (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly, par ailleurs allié du Président Macky Sall a commis un avocat pour assurer sa défense dans l’affaire d’accusation et contre accusation d’utilisation d’arme à feu lors des dernières manifestations contre le report de l’élection présidentielle du 25 février l’opposant à Me Ousmane Diagne, maire de Thiès Est et membre de la Coalition Diomaye-Président.



Il s’agit de Me El Hadji Diouf, souffle Les Échos.