Affaire mine de diamant : « Me Moussa Diop doit reconnaître qu’il s’est trompé » (Mamadou Lamine Diallo)

L'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, a été envoyé en prison, suite à ses déclarations explosives à propos d’un contrat nébuleux d’exploitation d’une mine de diamant dans le nord du Sénégal, impliquant le président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, son bras droit Mamadou Diagna Ndiaye et l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye. Il est poursuivi pour actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles.





Réagissant à cette affaire, le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, estime que l'avocat a tort. «Maitre Moussa Diop doit reconnaître qu'il s'est trompé», a-t-il déclaré dans sa question écrite de ce mardi 19 décembre 2023. «Le diamant est plus puissant que l’or dans la symbolique de la richesse matérielle. Évoquer son exploitation soulève forcément des passions dans un pays où l’aspiration au mieux-être concerne au moins 95 % de la population. Il ne peut pas y avoir de diamant au nord, sauf peut-être, disent les géologues, au fond de la mer. Ceci doit être connu de la classe politique de ce pays. C’est un minimum», souligne d'emblée Mamadou Lamine Diallo.





Le candidat à la candidature à la Présidentielle de février 2024, qui s'est efforcé dans le Réseau parlementaire pour la bonne gouvernance des ressources minérales (RGM) de pousser ses camarades députés à acquérir la bonne information sur ces ressources naturelles, ajoute : « Les rapports ITIE font le point de la situation des permis de recherche et d’exploitation délivrés par l’Etat. Le dossier concernant le diamant y figure. Sans doute, cela ne suffit pas pour l’information du public et les besoins de transparence.»