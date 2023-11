Affaire Ousmane Sonko : Le Forum du justiciable invite tous les acteurs à s’abstenir de tout acte pouvant créer des troubles

Ce vendredi 17 novembre 2023 semble être une journée « très particulière ». C’est le moins que l’on puisse dire, si l'on s'en tient aux messages qui arrivent de toutes parts.





Si le principal concerné, Ousmane Sonko, invite le peuple sénégalais à se préparer et à se tenir debout demain, Le Forum du justiciable, pour sa part, invite les différentes parties à se conformer aux décisions. Le cas échéant, à faire des recours.