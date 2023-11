Affaire Sonko: Un juriste renvoie la Cour suprême à sa propre jurisprudence





Enseignant chercheur en droit public à l'université de Saint Louis, le Dr Yaya Niang ne comprend pas la décision de la Cour suprême qui, après avoir cassé et annulé l’ordonnance du Président du Tribunal d’instance de Ziguinchor, a renvoyé l’affaire devant une autre juridiction.

"Je n’ai pas pu m’empêcher de me souvenir de ce mois d’août 2018, dans un contentieux de même nature, qui m’opposait à l’Etat du Sénégal, où la Cour avait fermement soutenu qu’en matière électorale, elle ne renvoie pas", a-t-il réagi, évoquant l’arrêt n°50 du 30 août 2018 Yaya NIANG c/ l’Etat du Sénégal (bulletin d’arrêts de la Cour suprême, n°s 15-16, année judiciaire 2018.

D'après le juriste, "il s’agissait dans l’affaire évoquée d’un contentieux des inscriptions sur les listes électorales. Un tiers électeur avait sollicité l’inscription d’un autre électeur comme le prévoyait le Code électoral". Il ajoute que "la Cour suprême, après avoir cassé et annulé la décision de l’ambassadeur du Sénégal au Koweït, contre laquelle était dirigé le pourvoi en cassation, avait refusé d’accéder à une demande du requérant, celle de renvoi de l’affaire devant une autre juridiction".

A l’appui de son refus, la Haute Cour avait soutenu « qu’en matière électorale, il n’y a pas lieu à renvoi, qu’il convient de statuer à nouveau pour mettre fin au litige », note le Dr. Niang.

Pour cette affaire précise concernant Ousmane Sonko, l'enseignant-chercheur à l'unité de formation et de recherches (Ufr) des Sciences juridiques et politiques (SJP) de l'Université Gaston Berger ne manque pas d'émettre des interrogations.

“Le calendrier électoral contraignant commande un office du juge pragmatique et diligent”

"Qu’est ce qui justifie qu’un juge électoral, qui a toujours fait preuve de diligence pour la sauvegarde du calendrier électoral, décide lui-même d’être artisan d’un feuilleton judiciaire qui échappe à toute maîtrise temporelle ? Qu’est ce qui empêche la Cour suprême d’affronter la question de droit qui se pose, de la trancher par une démonstration juridique?", s'est il demandé, rappelant que "juge de droit, elle doit être en mesure de vider le litige en mobilisant des moyens solides au soutien d’une décision révélatrice de son intime conviction".

Le juriste dit, cependant, constater, pour le regretter, que "la Cour a choisi une autre voie, celle de laisser le contentieux s’enliser. C’est le contentieux électoral qui en sort malmené ; la liberté de candidature abîmée".

Yaya Niang rappelle: "l’on dit que la Cour évoque l’affaire sans qu’il soit besoin de renvoyer. Elle vide elle-même le contentieux, le contentieux électoral en particulier. Le calendrier électoral contraignant commande un office du juge pragmatique et diligent. Chaque étape du processus électoral étant encadrée dans des délais rigoureux, le juge fait preuve de célérité".