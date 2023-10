Affaires Amadou Ba et Fatima Kane : Abdourahmane Diouf dénonce leur embastillement

Dans un post sur X, Abdourahmane Diouf a dénoncé “la pratique aberrante de traquer des citoyens pour diffusion de nouvelles dont l'administration doit être la première garante de leur protection”. Le candidat à la présidentielle fait référence aux arrestations de Amadou Ba (PASTEF) et de Fatima Kane, qui ont publié le rapport médical de Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux.







“Ces arrestations arbitraires, massives et ciblées n'ont d'autres buts que de semer la peur chez les populations qui, en tout état de cause, doivent garder la plénitude de leurs droits et libertés, estime le Président d’Awalé. Dans ce cas précis, l'administration sénégalaise a bien identifié l'origine de la fuite d'une information qui n'est nulle part estampillée confidentiel”.





Abdourahmane Diouf réclame "la libération immédiate et sans condition d'Amadou Ba et de Fatima Cnabou Kane ".





Il appelle l'État à se “ressaisir et à veiller au respect strict des droits de chaque citoyen”. “Les défis auxquels fait face notre pays sont tels qu'on ne devrait pas nous divertir avec l'arrestation de citoyens qui n'ont rien à se reprocher”, souligne-t-il.