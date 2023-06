Affectation de Me Ngagne Demba Touré à Tambacounda : Arona Sarr recadre une des figures montantes du Pastef

Le Directeur de la Promotion de la Bonne Gouvernance, au Ministère de la Justice, Arona Sarr prend le contre-pied de Me Ngagne Demba. Si l’on se fie à Arona Sarr, les propos tenus par Ngagne Demba, suite à son affectation sont infondés et dénoués d’éthique’’.





Il se pose la question suivante : "Peut-on se réclamer "Patriote" et refuser de servir l'Etat même si c’est à des centaines de kilomètres ?".





Il semble détenir la réponse à sa propre question, en affirmant : "après avoir accepté d'être fonctionnaire, on a accepté de servir l'Etat partout où le besoin se fait sentir. On ne peut vouloir une chose et son contraire".





Il ne comprend pas pourquoi un auxiliaire de justice qui ne vient de finir sa formation, muté dans une région, conteste son affection alors que durant toute l’année, des autorités du commandement territorial sont régulièrement affectées.





« Le greffier NGagne Demba Touré, suite à un mouvement d'agents de l'État, s’autorise de pondre un vitriol contre sa hiérarchie, un communiqué arrogant, prétentieux et dangereusement partisan, au mépris de l'obligation de respect, dont il est astreint", tance Arona Sarr. Pour ce dernier, "le Sénégal n'a jamais été aussi englué dans les bas-fonds des inondations médiatiques mensongères fomentées par les membres de Pastef aux abois mais excellant dans la production de rente diffamatoire et dénouée de tout fondement plausible". Arona Sarr dénonce avec vigueur, ce comportement inadmissible dans un Etat de droit.