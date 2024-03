Agression de MNF, chavirement d'une pirogue : AJ/PADS exhorte les autorités à prendre des mesures

L'agression dont a été victime Maimouna Ndour Faye, directrice de la 7Tv est "inadmissible".





En ce sens, AND JEF PADS AUTHENTIQUE condamne de la manière la plus ferme cette cruauté qui va à "l'encontre du droit à l'accès à une information fiable et de qualité en même temps qu'elle participe d'une stratégie visant à briser le journalisme indépendant et à nuire terriblement à la liberté de la presse et constitue par ailleurs une atteinte grave à la consolidation de l''Etat de droit et de la démocratie".





"Notre parti réprouve toute forme de violence et d'attaques contre les journalistes et autres personnels des médias dans l'exercice de leur profession, affirme sa solidarité avec Madame Maimouna Ndour Faye et lui souhaite un prompt rétablissement. Pour AND JEF PADS AUTHENTIQUE cette agression doit être l'objet d'une enquête approfondie afin que de telles violations ne se reproduisent pas", lit-on dans un le communiqué de AND JEF PADS AUTHENTIQUE.





Il exhorte les autorités compétentes à prendre des mesures propres à renforcer la protection et la sécurité des journalistes.





En outre, il manifeste aussi sa compassion suite au chavirement d'une pirogue survenu mercredi dernier au large des côtes de Saint Louis.