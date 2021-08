Air Sénégal : Ethiopian Airlines, une référence pour Macky Sall

Même si Air Sénégal est à ses balbutiements, le président Macky Sall s’est déjà fixé une compagnie de référence : Ethiopian Airlines. Le chef de l’Etat dit vouloir lui-même la réussite d’Air Sénégal. « Le ministre et le directeur général le savent. Je ne reste pas deux jours sans les appeler », a déclaré Macky Sall.



Selon le patron d’Air Sénégal, Ibrahima Kane, les consignes du président Sall en la matière sont claires et ‘’réalistes’’. « Sur un horizon de 20 ans, nous devons être l’alter ego » d’Ethiopian Airlines. Autrement dit, à l’horizon 2040. D’après lui, le premier défi est de faire de la compagnie un projet national sur lequel tous les nationaux vont travailler, comme c’était le cas d’Ethipian, sans jamais remettre en cause le projet. Vient ensuite la planification.



Ainsi, rappelle-t-il, il ne s’agit pas juste d’avoir une compagnie, mais c’est plutôt un projet de développement économique. Ce qui fait qu’il y a un pavillon national, un aéroport et des activités annexes qui visent à démocratiser le transport aérien.



Si l’on en croit Ibrahima Kane, l’échec des premières tentatives s’explique par le fait qu’il n’y avait pas de capital. On misait sur la rentabilité en 3 ans avec des avions d’occasion et de la location. « Une compagnie aérienne, c’est une entreprise de très longue haleine. Pour qu’elle soit rentable, il faut un bon réseau », souligne-t-il. A ce jour, Air Sénégal a un réseau de 22 destinations avec la ligne de New York.



Mais, ajoute Kane, cela ne suffit pas. D’après lui, si une compagnie aérienne est obligée d’aller chercher des expatriés pour la maintenance de routine ou en cas de souci, elle a peu de chance d’être rentable. D’où le choix de la compagnie d’assurer elle-même la formation de ses pilotes et la création d’un centre de maintenance à l’Aibd.