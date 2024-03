Aissata Tall Sall : "Un jour, une femme sera présidente de la République du Sénégal"

Pour la Présidentielle de 2024, il n'y a qu'une seule femme parmi les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Mais ce chiffre ne décourage pas pour autant Aissata Tall Sall pour qui un avenir politique radieux s'ouvre aux femmes. Dans son entretien exclusif avec Seneweb à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la ministre de la Justice prédit qu'une femme sera prochainement présidente de la République.







"J'ai été candidate en 2019. J'ai vu comment il est difficile (pour une femme). C'est un vrai parcours du combattant. Les femmes doivent faire preuve de beaucoup plus de courage pour s'engager dans ce jeu qui a été défini par les hommes. Mais ça viendra. Il y a quelque temps, c'était beaucoup plus compliqué pour les femmes et aujourd'hui, on a dépassé ce stade. Les femmes occupent naturellement des postes de responsabilité. Un jour, j'espère pas très lointain, une femme sera présidente de la République du Sénégal", a prédit la garde des Sceaux.