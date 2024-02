Aissata Tall Sall sur l'emprisonnement de Sonko et Bassirou Diomaye : "Je tiens à dire que…"





L'emprisonnement de Ousmane Sonko et de son candidat désigné Bassirou Diomaye Faye remettent-ils en cause l'indépendance de la justice sénégalaise ? C'est la question que Le Figaro a posé à la ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Aissata Tall Sall. Mais pour elle, Sonko n'a pas été emprisonné pour ses positions politiques.





"L'emprisonnement de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ? Comme Abdoulaye Wade fut un temps incarcéré. Puis ce sont les mêmes juges qui ont consacré plus tard sa victoire à la présidentielle. Et je tiens à dire que tous ceux qui sont incarcérés le sont, non pas parce qu'ils ont exprimé une position politique mais pour des faits de droit commun. Quant à Bassirou Diomaye Faye, il a été désigné candidat alors qu'il était déjà en détention", a répondu Aïssata Tall Sall.