[Parole aux militants] Aissatou Nam liste 5 raisons de voter pour Daouda Ndiaye

Son passage au filtre du parrainage a été une surprise. Universitaire, Chef de département de parasitologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Daouda Ndiaye a décidé se lancer dans la course à la présidentielle. Dans cette rubrique réservée aux militants, la déléguée régionale du mouvement à Diourbel, Aissatou Nam, donne 5 raisons de voter pour le professeur Daouda Ndiaye.



1-Président Daouda NDIAYE aamna YAAR



2-Président Daouda NDIAYE aamna XAM-XAM.



3-Président Daouda NDIAYE MEUNE BOPAM.



4-Président Daouda NDIAYE aamna YEURMANDÉ.



5-Président Daouda NDIAYE aamna, NITTÉ NDIMBEUL thi domou mame adama ak mame Awa.



- Ne vous demandez jamais ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays.



- Si la politique c'est aider mon pays, oui Président Daouda NDIAYE c'est très bien vous le meilleur profil pour diriger ce pays. Vous avez identifié les problèmes des Sénégalais et vous avez apporté des solutions. Les Sénégalais ne vont pas rater cette fois ci de voter pour un Leader qui va améliorer leurs vies d'une certaine façon ou gérer le pays efficacement.



- Chers Sénégalais, vous avez toutes les raisons de voter pour Président Daouda NDIAYE avec toutes ses réalisations, après avoir lu son Programme très clair, solide, très suffisant pour développer son pays.



*VIVE 5ÈME PRÉSIDENT DAOUDA NDIAYE, IN SHAA ALLAH.*



Propos recueillis par Absa HANE