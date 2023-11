Aliou Mamadou Dia, candidat du PUR sur la tournée du Président : "Il faut le laisser faire sa dernière parade"

Le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) à l’élection présidentielle de février 2024, Aliou Mamadou Dia a sillonné les seize collectivités territoriales du département de Mbour, durant cinq jours. Interpellé sur la tournée économique du Président Macky Sall, le candidat du PUR assure qu'il faut les laisser faire leur dernière parade.







"Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et d'aller où ils veulent. Mais ce dont on est sûr c'est que dans trois mois tout cela sera fini. Il faut qu'on les laisse faire leur dernière parade on ne peut l'éviter. On les laissera faire leur dernière parade mais les Sénégalais sont conscients. Ils savent ce qu'il faudra faire et ils vont le faire en toute responsabilité", assure Mamadou Aliou Dia.





M. Dia a mis à profit cette cette tournée pour dresser un constat sévère de l’état dans lequel se trouve le Sénégal. "La leçon que nous tirons c'est qu’il y a encore du boulot à faire. Nos compatriotes dans le département de Mbour nous ont témoigné que c'est difficile pour eux. Tout est difficile. La vie est chère, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a de sérieux problèmes dans tous les domaines. Ils nous ont exposé les problèmes auxquels ils sont confrontés en matière d'éducation, d'accès aux services sociaux de base. Ils nous ont parlé du manque d'eau quand on est allé dans la commune de Diass. Nous nous sommes rendus dans des villages où il n'y avait absolument pas d'électricité, ni de case de santé. Les femmes nous ont expliqué que quand une des leurs est en travail, on la met sur une charrette pour l'amener à des kilomètres pour des soins. Les femmes vont chercher du bois, puisent de l'eau au puits pour cuisiner. Nos compatriotes sont fatigués en quelques mots", a-t-il déclaré





Le candidat du PUR s’est appesanti sur les difficultés du secteur de la pêche : "À Pointe Sarène nous avons rencontré les femmes transformatrices de produits halieutiques. Elles n'ont plus de produits à transformer par manque de poisson. Il n'y a absolument rien du tout. Les pêcheurs et mareyeurs nous disent qu'ils restent assis à longueur de journée. Quand ils vont en mer, ils rentrent bredouille car il n'y a plus de poisson. On a rencontré des jeunes qui ont essayé de rejoindre l'Europe en passant par la mer. C'est un cri du cœur que les populations ont lancé. Elles ont besoin d'être soutenues. Ce qui me fait le plus plaisir c'est l'espoir que nos visites ont suscité chez la population. Nous avons pu allumer une lueur d'espoir auprès de nos concitoyens".





En outre, à Joal, il a lancé un message aux jeunes qui prennent des pirogues :"Ne partez pas ! Nous avons besoin de vous pour construire notre pays. Nous avons besoin de vous pour faire de notre pays un pays développé et émergent. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser notre jeunesse aller disparaître dans le ventre de l'atlantique. C'est pas possible, il faut qu'on arrête cette tragédie".