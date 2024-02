Aliou Mamadou Dia : « Il faut que Macky Sall sache que nous n’avons pas peur de lui »

Le candidat du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR) a vertement prévenu Macky Sall qu'ils ne le laisseront pas "dérouler son plan de confiscation du pouvoir. À l'occasion de la conférence de presse tenue par les candidats, Aliou Mamadou Dia a haussé la voix d'un ton.







"Nous allons nous battre contre lui. On n’a pas peur de l’affronter. Il faut qu’il le sache. Nous n’avons pas peur de lui".





À ce propos, le candidat a informé qu'il compte "continuer la campagne" puisqu’il n’y a rien qui (lui) empêche de le faire".









Face à la presse, Aliou Mamadou Dia a exprimé son mal-être face à la situation que traverse le Sénégal. "Ce n’est même pas le report de l’élection qui me fait mal parce que tôt ou tard, elle se tiendra, mais la violation flagrante de la Constitution par le président de la République. La Constitution est sacrée. Elle est le pacte social hérité de nos ancêtres. Macky Sall a juré d’en être le garant devant Dieu et les hommes. Aujourd’hui, il n’est plus le gardien de la Constitution, mais de la confusion".









Pour Aliou Mamadou Dia, le combat n'est pas simplement celui des candidats, mais aussi des Sénégalais. Il invite ces derniers à s'approprier l'affaire. Le fonctionnaire international a aussi interpellé la communauté internationale afin qu'elle "mette la pression sur Macky Sall afin qu'il fasse marche arrière".