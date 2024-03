[Programme] Aliou Mamadou Dia veut faire du Sénégal le plus grand pôle culturel du monde

La campagne électorale pour la Présidentielle du 24 mars 2024 est l'occasion pour les 19 candidats de dévoiler leur programme.







Aliou Mamadou Dia du Parti pour l'unité et le rassemblement (PUR) compte ainsi relever un certain nombre de défis, notamment dans le secteur de la culture.





Selon lui, le Sénégal se dotera de véritables outils pour permettre aux acteurs culturels de vivre convenablement de leur art avec la création de plusieurs structures.





"Revisiter le patrimoine culturel et artistique de l’histoire du Sénégal ; doter le Sénégal d’un institut national des arts de classe internationale incluant l’architecture, l’art dramatique, la musique et la danse ; développer le tourisme religieux en mettant en lumière le patrimoine immatériel et matériel des villes saintes ; s’engager à créer des espaces culturels numériques endogènes pour favoriser la création, la production, la diffusion et la conservation des oeuvres et des savoirs ; mettre en place un agenda culturel national pour valoriser la diversité culturelle, renforcer les capacités des acteurs culturels dans les régions et susciter la créativité ; créer un musée d’exposition permanente des oeuvres des artistes nationaux et internationaux ; mettre en place une école nationale de cinématographie et d'art numérique".