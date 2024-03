Aliou Sow : «Le peuple a préféré le changement à la continuité »

Les messages de félicitations et d’encouragements se poursuivent depuis l’annonce des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 24 mars qui proclament Bassirou Diomaye Faye 5ème Président de la République du Sénégal.





A cette occasion, le ministre de la Culture, Aliou Sow a souhaité plein de succès au nouveau Chef de l’État.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, il a aussi décrypté le choix des Sénégalais comme le résultat du vent du changement qui a commencé à souffler depuis les élections locales.





Le leader du Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD Liggeey) a, cependant, réitéré « son engagement et sa confiance à l’endroit du Président sortant Macky Sall». Le voici !









« Par loyauté au Président Macky Sall, j'ai choisi le candidat Amadou Ba, en qui je trouve également les qualités d'un homme d'État capable d'incarner la bonne continuité dans l'innovation des excellents résultats du PSE.





Mon parti, le MPD Liggeey, l'a soutenu avec détermination et fidélité dans la Coalition présidentielle. C'est l'occasion pour moi de renouveler ma gratitude et mes remerciements à l'ensemble des militants et responsables du Mouvement des Patriotes pour leur travail militant de grande qualité.





A l'heure du bilan, en démocrate, pour qui la rotation des élites est une banalité citoyenne au Sénégal, je constate et accepte le désir de changement exprimé clairement par mes compatriotes. Le peuple a toujours raison. Personnellement, je remercie le peuple sénégalais qui a fait son choix en toute responsabilité dans le calme et la paix. L'image positive du Sénégal est préservée.





L'image positive du Président Macky Sall est sauve. L'histoire retiendra son œuvre immense pour le Sénégal et l'Afrique. Je suis fier d'être associé à son bilan élogieux. Il pourra toujours compter sur ma loyauté fraternelle. Notre Gouvernement a organisé une élection libre et transparente.





A ce stade des tendances, à mon humble avis, le peuple a préféré le changement à la continuité.





C'est le résultat du vent du changement qui a commencé à souffler depuis les élections locales. C'est un vote pour le changement. Je félicite le Président Bassirou Diomaye Faye et lui souhaite bonne chance pour son quinquennat à la tête du Sénégal. Que le Seigneur bénisse le Sénégal, notre beau pays ».