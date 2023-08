Alioune Sarr et son mouvement condamnent “l’attentat ignoble” de Yarakh

La classe politique sénégalaise continue à exprimer son indignation après la mort de deux jeunes femmes lors d'une attaque à l’engin incendiaire d’un bus à Yarakh. La Convergence pour une Alternative Progressiste (Cap 2024) de Alioune Sarr condamne, dans un communiqué, un “attentat ignoble” et exprime sa “vive préoccupation face à l’escalade de violence. Seneweb vous propose l’intégralité du communiqué.





“La Convergence pour une Alternative Progressiste (CAP-2024) porteuse de la candidature de M. Alioune SARR pour l’élection présidentielle de février 2024, exprime sa vive préoccupation face à l’escalade de violence. Elle condamne avec vigueur l’attentat ignoble perpétré à Yarakh ce mardi 1er août sur un bus de transport public Tata, causant ainsi deux morts et plusieurs blessés.





La CAP-2024 présente ses condoléances aux familles éplorées, prie pour le prompt rétablissement des blessés. Elle exprime ses vifs regrets à l'endroit des entreprises et biens saccagés et Invite au respect des valeurs inhérentes aux droits de l’homme et à la démocratie.





Par ailleurs, la CAP-2024 réaffirme son attachement aux libertés individuelles et collectives et condamne également toutes formes de violence verbale et physique d’où qu’elles viennent contre toute personne ou groupe de personnes.





Au demeurant, la CAP-2024 et son candidat Alioune SARR réaffirment leur profonde adhésion au caractère sacré de la vie humaine et exhortent, par conséquent, à la préservation de la paix sociale, condition première pour l’épanouissement du peuple sénégalais et de toute collectivité humaine.





Forte dans ses convictions humanistes, la CAP-2024 regrette les derniers développements politico-judiciaires qui ont conduit à des perturbations sociales, à des condamnations et à la dissolution d’organisation politique dont la sacro-sainte essence d’organisation et de représentation sociale se voit ainsi fortement compromise. Il s’agit là d’un recul démocratique, a fortiori dans un contexte où le peuple sénégalais est interpellé par des défis de stabilité et d’émergence pour son bien-être social.





Enfin la CAP-2024 et le Président Alioune SARR réitèrent leur foi dans les vertus sénégalaises de dialogue et de transcendance de nos égos pour le recouvrement d’un espace politique apaisé.”