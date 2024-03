Alioune Sarr : «Je félicite le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec mes vœux de pleins succès»

Candidat déclaré à la Présidentielle, Alioune Sarr s’est exprimé sur les premières tendances de cette élection de ce 24 mars. «Le peuple souverain a exprimé, sans équivoque, sa volonté de changement, à l'issue d'un processus électoral à rebondissements, qui consacre une large victoire de la coalition Diomaye Président. Je félicite le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec mes vœux de pleins succès pour sa nouvelle mission », a déclaré l’ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens sous Macky Sall.