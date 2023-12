Alioune Sarr revendique des centaines de milliers de parrainages au Sénégal et dans la diaspora

La tenue du congrès d’investiture à l’élection Présidentielle du 25 février 2024 du candidat de la Coalition Alioune Président en 2024 (CAP-2024), ce week-end, à Thiès, a été une occasion pour le Président Alioune Sarr, d’exprimer son immense bonheur de conduire, avec les sénégalais, « ce magnifique projet démocratique pour l’élection présidentielle de février 2024, au service de notre pays et de nos compatriotes et qui nous ont valu le privilège d’avoir été parrainés par des centaines de milliers de nos concitoyens, dans les 46 départements et dans plus 30 pays de la Diaspora ».







Le candidat de la Coalition Alioune Président CAP 2024, pour l’élection présidentielle du 25 février 2024, qui s’engage à assumer les fonctions de Président la République pour un « Sénégal uni, solidaire et souverain », remarque que « ce n'est pas simplement un acte politique que nous venons de poser. C'est beaucoup plus profond. En réalité, nous avons pu, durant cette période, rencontrer le sentiment et l'âme du peuple sénégalais, entendu la voix du Sénégal des profondeurs, avec qui nous avons parlé ».





A savoir, constate-t-il, « ces centaines de milliers de citoyens qui ont adhéré à notre vision en signant personnellement leurs parrainages, à notre engagement et à notre programme pour le Sénégal, et qui imposeront les changements démocratiques, que nous attendons tous, que notre jeunesse attend ardemment de notre cher pays, le Sénégal, dans la vie politique nationale, comme dans les réformes institutionnelles, économiques et sociales ».







Qui pouvait imaginer qu’un parti né, il y’à seulement six mois, pouvait après seulement un mois du début des parrainages, collecter plus de deux cents milles parrains dans les 14 régions et dans plus de 30 pays de la Diaspora ? Comment se fait-il que cette formation politique ait pu ainsi mobiliser un tel engouement et un tel capital de confiance auprès des sénégalaises et des sénégalais, en si peu de temps, dans un environnement politique parfois pollué par des philippiques, des Invectives ou des pièges politiques en tous genres ? C’est parce que « tous ensemble, nous avons construit une vision et un solide programme présidentiel, sommes allés voir les Sénégalais, notre engagement pour notre pays et nos valeurs sénégalaises chevillées au corps, chacune et chacun d'entre vous, vous vous êtes mobilisés, êtes donnés corps et âme sans compter. Et nos compatriotes se sont ainsi retrouvés dans cette vision, dans ce programme et dans notre démarche de proximité », a répondu Alioune Sarr.







Cette mobilisation citoyenne, poursuit le candidat de la CAP-2024, « sera poursuivie, amplifiée et densifiée dans toutes les communes du Sénégal, dans les 46 départements et dans les 14 régions et dans la diaspora. Nous disposons d’un appareil politique et citoyen fort de dizaines de milliers de membres. Il nous appartient d’en faire l’usage pour préserver et renforcer notre démocratie, mais également apporter les transformations sociales attendues par nos populations ».





Et de révéler : « dès à présent, nous avons identifié et sélectionné les 53 milles militants (53.000) et superviseurs qui siégeront dans les milliers de bureaux et centres de vote et surveilleront le processus électoral, au Sénégal et dans la diaspora. Leur formation démarre ce mois de décembre, dans les 46 départements ».