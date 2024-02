Alioune Tine : “Le Conseil constitutionnel a ménagé le prestige et la dignité de la fonction présidentielle, en…”

Après l’annulation du report de l'élection présidentielle, perçu comme un camouflet pour Macky Sall et son camp, Alioune Tine estime, néanmoins, que “le Conseil constitutionnel a tenu compte de ménager le prestige et la dignité de la fonction présidentielle, en ouvrant cette possibilité aux acteurs de se concerter sur une nouvelle date”. Sur X, le directeur du think tank Afrikajom Center estime que désormais “l’enjeu est de créer les conditions d’une élection apaisée”. Il invite les acteurs à “tous faire preuve de responsabilité et de réalisme pour terminer ce processus en beauté”. Voici l’intégralité de son message.



“Je salue la décision sage qui fait preuve d’un sens politique exceptionnel qui tient compte du respect des normes de la Constitution, de l’état de droit et de la démocratie. Mais le CC a tenu compte de ménager le prestige et la dignité de la fonction présidentielle, en ouvrant cette possibilité aux acteurs de se concerter sur une nouvelle date. L’enjeu est de créer les conditions d’une élection apaisée.



Il faut que nous fassions tous preuve de réalisme et de responsabilité pour terminer ce processus en beauté. Il faut continuer à libérer les détenus politiques, j'encourage le président Macky Sall à poursuivre sa volonté politique d’apaiser et à trouver les moyens juridiques et politiques permettant la libération de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Il faut poursuivre la politique de réconciliation et de concorde nationale. Il faut que nous tous allions dans le sens d’apaiser le climat politique et électoral. Les Sénégalais veulent la paix, la sérénité et une élection qui doit être une fête de la démocratie. Le pays roseau a encore plié et n’a pas rompu.



Alhamdu Lillah.”