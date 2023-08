Alioune Tine : “Moustapha Niasse me pose des problèmes”

Alioune Tine, fondateur d'Afrikajom Center et éminent acteur de la société civile sénégalaise, a fait une apparition remarquée ce dimanche 6 août dans l'émission "Objection" de Sud FM.





Au cours de l'interview, l’expert indépendant des Nations Unies a interpellé Moustapha Niasse, figure incontournable de la scène politique sénégalaise, pointant du doigt son silence sur des questions cruciales de réconciliation et de paix dans le pays.





Alioune Tine a rappelé l'héritage démocratique de Léopold Sédar Senghor, soulignant son appel à "renforcer la démocratie, renforcer les Droits de l'homme" à la fin de sa vie. Le fondateur d'Afrikajom Center a rappelé que le premier président du Sénégal avait agi en conséquence, en créant le Comité sénégalais des Droits de l'homme en 1974, une institution pionnière à l'époque.





Fort de leur passé commun, où ils avaient combattu ensemble les mines antipersonnel lors d'une mission à Ottawa, au Canada, M. Tine a exprimé son incompréhension face à l'inaction de l'ancien président de l'Assemblée nationale dans le contexte actuel du Sénégal.