Alioune Tine : "Il faut libérer Ousmane Sonko et les détenus politiques pour permettre un dialogue"

Lors de l'annonce du report de la présidentielle, Macky Sall a promis l'organisation d'un dialogue national inclusif. Mais pour Alioune Tine, il y a des prérequis pour organiser un dialogue, dont la libération du chef de l'opposition Ousmane Sonko.







"Il faut créer des conditions objectives, subjectives et politiques qui permettent le dialogue et ces conditions sont la libération de Sonko, la libération de Diomaye, la libération de tous les détenus politiques qui participent effectivement au dialogue de façon libre. Il faut aller vers ce qu’on peut appeler la réconciliation entre les Sénégalais. On ne peut pas réconcilier les Sénégalais tant que Sonko et les autres détenus politiques sont en prison", a déclaré le fondateur de l’Afrikajom Center sur France 24.





"Il faut les sortir, qu’ils participent au dialogue politique, si vraiment on veut un dialogue inclusif et sincère. C’est cela, la voie qu’il faut prendre avec courage", a ajouté le droit de l'hommiste.