Alliance Amadou Ba-Mame Boye Diao : Des discussions très avancées seraient en cours

Dans un entretien accordé à Seneweb, El Hadj Marame Faye, membre d'Action républicaine et de l’APR, a fait une révélation portant sur une possible alliance entre le Premier ministre et candidat de Benno, Amadou Ba, et Mame Boye Diao, candidat de la coalition Diao2024.





En effet, le poulain d'Amadou Ba informe que des discussions très avancées seraient en cours pour que Mame Boye Diao rejoigne le candidat de la coalition présidentielle.





A préciser qu' une grande partie de l'opposition considère que les candidats dissidents de l'APR sont issus du système.