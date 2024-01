ALLIANCE ÉLECTORALE : Déthié Fall sollicite le soutien du maire Babacar Diop

Après le chef du parti Rewmi, Idrissa Seck, c’est au tour de Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (PRP) de venir à Thiès, ce jeudi 25 janvier 2024, au quartier Sampathé, pour rencontrer le docteur Babacar Diop, président des Forces démocratiques du Sénégal (FDS), par ailleurs maire de la ville de Thiès.





Candidat à la Présidentielle de 2024, Déthié Fall fait partie de la liste des 20 heureux candidats qui seront sur la ligne de départ, après que le filtre du parrainage à invalider plus d’une soixantaine de candidats. Déterminé à être le 5e président de la République, M. Fall a initié une stratégie d’alliance pour enrôler le maximum de soutiens auprès des candidats recalés par le Conseil constitutionnel.





A-t-il ainsi sollicité le soutien du président des FDS/Les Guelwaars, dans le but de bâtir la plus grande et plus large coalition en perspective de la Présidentielle de 2024.





Déthié Fall a salué l’engagement du Dr Diop qui a beaucoup de mérite, même s’il a été recalé par le parrainage. Le président du RPR a décliné quelques points saillants de son programme présidentiel de gouvernance qu’il va proposer aux Sénégalais.





Le maire de Thiès, qui a prêté une oreille attentive à son hôte du jour, lui a dit réserver sa réponse à ses militants qui vont, bientôt, se déterminer par rapport au candidat à soutenir.